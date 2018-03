Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 11.59 16 marzo 2018 - 11:59

Il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) Peter Maurer si dice "affaticato e scoraggiato" dalle argomentazioni utilizzate per giustificare le violenze contro i civili in Medio Oriente e in Siria in particolare.

Dopo una visita durata diversi giorni nella regione Maurer, in una dichiarazione pubblicata oggi a Ginevra, ritiene che la situazione negli ultimi dieci mesi "si è nettamente degradata".

Il presidente del CICR denuncia le ripetute violazioni del diritto umanitario internazionale nel conflitto siriano, gli attacchi sproporzionati e gli assalti al personale sanitario e alle infrastrutture per l'approvvigionamento idrico.

"Le persone che ho incontrato sono esauste", ha detto ancora Maurer, sollecitando a onorare le Convenzioni di Ginevra, a non ostacolare l'intervento delle organizzazioni umanitarie e ad accordare al CICR l'accesso ai detenuti.

