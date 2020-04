I ministri dell'energia del G20 si impegnano a lavorare insieme per garantire la "stabilità del mercato" del petrolio, ma in una dichiarazione rilasciata oggi dopo una videoconferenza ospitata dall'Arabia Saudita non menzionano tagli alla produzione.

"Ci impegniamo a prendere tutte le misure necessarie e immediate per garantire la stabilità del mercato dell'energia", hanno affermato i ministri nella dichiarazione congiunta.

"Non si è discusso di cifre" in merito a un possibile calo della fornitura mondiale di petrolio, ha dichiarato il rappresentante del Canada, Seamus O'Regan. "Le discussioni si sono concentrate su una soluzione multilaterale per risolvere l'instabilità dei prezzi", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram