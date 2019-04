Paesi dell'Opec plus (allargato alla Russia e ad altri produttori di petrolio) potrebbero non estendere dopo giugno l'accordo che limita l'estrazione del greggio e quindi aumentare la produzione.

L lo ha detto Kirill Dmitriev, a capo del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif), citato dall'agenzia Tass.

"L'accordo per stabilizzare il mercato petrolifero tra i Paesi Opec+ ha portato benefici significativi sia per i consumatori sia per i produttori di greggio. È importante comprendere che l'accordo riguarda il coordinamento tra i partecipanti, che significa non solo riduzione congiunta, ma se necessario un aumento della produzione.

Nel giugno dello scorso anno - ha proseguito il funzionario russo - è stata presa una decisione per l'aumento della produzione da parte dei membri dell'Opec+ ed è abbastanza probabile che in base alla buona situazione di mercato e alla riduzione delle riserve, a giugno di quest'anno possa anche essere presa la decisione di abbandonare la riduzione dei volumi di produzione e per la loro conseguente crescita".

