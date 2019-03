Prezzi del greggio in rialzo dopo che l'Opec, pur confermando l'impegno a estendere i tagli alla produzione di greggio, ha fatto slittare a giugno la decisione.

Un comitato dei membri più influenti del cartello petrolifero, oggi riuniti a Baku, Azerbaijan, ha concordato sulla volontà di andare oltre i tagli alla produzione già messi in agenda, e raccomandato di cancellare il meeting di aprile: la decisione sull'estensione dei tagli nella seconda metà dell'anno sarà presa a giugno.

Il greggio Wti viaggia in rialzo dello 0,82% a 59 dollari al barile a New York. Il brent a Londra è in rialzo dello 0,46% a 67,47 dollari.

