Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 11.09 25 febbraio 2018 - 11:09

Il mobilificio Pfister non teme l'arrivo in Svizzera della catena austriaca a basso prezzo XXXLutz, secondo il CEO Rudolf Obrecht.

Il mobilificio Pfister non teme l'arrivo in Svizzera della catena austriaca a basso prezzo XXXLutz. L'impresa argoviese registra vendite in ribasso, ma fa segnare comunque utili.

"L'attivo di XXXLutz non ci preoccupa", afferma il CEO Rudolf Obrecht in un'intervista rilasciata a "Matin Dimanche". Il gruppo austriaco si installerà a Rothrist (AG), dove Pfister possiede già un negozio. "Ci sarà una concentrazione di attività in un piccolo spazio. Per i clienti, sarà una buona occasione per confrontare le offerte", ha continuato.

A livello svizzero, il mercato dei mobili vale 4 miliardi di franchi, secondo Obrecht. L'anno scorso è però calato dell'1,7% e negli ultimi anni ha perso circa un miliardo, in particolare a causa del franco forte.

Secondo il dirigente, gli utili di Pfister sono comunque in progressione. L'impresa ha aperto il suo ventesimo negozio a Villeneuve (VD) nel 2011 e non esclude di espandere ulteriormente la rete di punti vendita in Svizzera.

