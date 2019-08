Philip Morris è presente in forze anche in Svizzera. Nella foto: la sede di Losanna.

Philip Morris e Altria valutano una fusione fra pari con la quale convolare nuovamente a nozze dieci anni dopo il loro divorzio. Le trattative sono in corso e - avvertono le due società - non ci sono garanzie che vadano a buon fine.

Dall'unione nascerebbe un gigante delle sigarette da 210 miliardi di dollari in grado di posizionarsi per affrontare la rivoluzione in atto nell'industria del tabacco, dove le vendite di sigarette sono in deciso calo mentre i prodotti alternativi, come le e-cigarette e la marijuana, sembrano poter rappresentare il futuro. Un futuro comunque incerto, visto l'atteggiamento battagliero adottato soprattutto dalle autorità americane contro il vaping, ritenuto il responsabile di una epidemia fra i giovanissimi.

L'unione fra pari allo studio sancirebbe il ritorno insieme di Philip Morris e Altria dopo la loro separazione nel 2008. Un addio per accontentare gli azionisti che chiedevano dividendi più alti e per 'isolare' Altria, particolarmente esposta al mercato americano e alle minacce di azioni legali che iniziano a pesare sulla divisione internazionale. Si era arrivati così al divorzio, con quale c'era stata la spartizione del marchio Marlboro. Altria lo avrebbe venduto negli Usa, Philip Morris sugli altri mercati.

