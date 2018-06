Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 8.22 17 giugno 2018 - 08:22

Philipp Plein ha annunciato ieri sera, in occasione della sfilata di Plein Sport, l'avvio di una collaborazione con la squadra di calcio monegasca As Monaco Football Club. Immagine d'archivio.

Philipp Plein ha annunciato ieri sera, in occasione della sfilata di Plein Sport, l'avvio di una collaborazione con la squadra di calcio monegasca As Monaco Football Club.

A partire dal prossimo anno sarà lo sponsor moda ufficiale del Club. Philipp Plein x As Monaco è il nome della partnership, i cui dettagli saranno svelati a breve.

"Montecarlo è un posto felice per Philipp Plein, significa tornare a casa", ha detto Plein. La collezione Plein Sport sfila invece su un 'green' che riproduce un campo da tennis, ricostruito dentro il Teatro Manzoni di Milano. Per Plein è un ritorno a sfilate a Milano.

"Sono felice di essere tornato qui, è passato un anno. Ed è stato un anno pieno di successi", ha detto prima dello show. Tutto è ispirato dal mondo dello sport, sia per lui che per lei, con leggins, tute, maglieria e costumi con i loghi della griffe.

In passerella c'era anche Paris Hilton, che già aveva sfilato in precedenza per Philipp Plein a Milano.

