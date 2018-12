Più caldo sulle montagne che in pianura

Il fronte di alta pressione "Hugo" provoca oggi un'inversione delle temperature in Svizzera. Poco prima delle 05:00 si registravano 8,7 gradi sullo Chasseral (BE), a 1600 metri, indica SRF Meteo. In pianura il termometro scendeva invece sotto lo zero.

La colonnina di mercurio risultava positiva anche sulla cima del Pilatus (LU), a 2100 metri, dove c'erano 4,4 gradi, così come sul Säntis (SG/2500 m), con 0,2 gradi, si legge ancora in una nota di SRF Meteo.

In pianura le temperature oscillavano attorno ai -1 gradi, con i -4 raggiunti ad esempio a Basilea. Nei Grigioni, all'aerodromo di Samedan, si sono registrati -13,9 gradi.

