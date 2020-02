Secondo Ali Khamenei, il piano Trump per il Medio Oriente è destinato a fallire

"Il complotto americano del cosiddetto Accordo del secolo morirà prima che muoia Trump". Così la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, nel suo discorso in occasione del 41. anniversario dell'affermazione della Rivoluzione islamica in Iran, ripreso da canali ufficiali.

"Il cosiddetto piano dell'Accordo del secolo è assurdo, perché non otterrà assolutamente alcun risultato. È assurdo spendere soldi, invitare gente, scatenare un putiferio, solo per svelare un piano che è destinato al fallimento. Hanno scelto un nome importante sperando di realizzarlo, ma questo piano è stupido, è un segno di malignità ed è stato anche dannoso per loro stessi sin dall'inizio", ha detto l'ayatollah Khamenei.

