Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 10.40 01 giugno 2018 - 10:40

Il posto è una calamita per i bambini.

Precedenza ai pedoni sulle strade che costeggiano la fontana sulla piazza federale di Berna, un impianto che d'estate attira numerosissimi bambini: la città intende definire una "zona d'incontro" ai sensi della segnaletica stradale, riferisce oggi "Der Bund".

Finora la precedenza era teoricamente garantita alle auto e agli autobus. Nell'area possono crearsi situazioni pericolose in quanto la zona delle fontana - formata da numerosi getti d'acqua verticali - non è delimitata rispetto al campo stradale e i bambini che corrono fra gli spruzzi possono quindi improvvisamente trovarsi sulla carreggiata.

Stando alla città, con la nuova segnaletica si fa chiarezza. Ma Bernhard Eicher, consigliere comunale del PLR e presidente della dell'associazione Precedenza ai pedoni, è più scettico. "Installare due cartelli in un tratto così corto non è abbastanza", afferma il politico in dichiarazioni riportate dal Bund.

