Nel mese elettorale di ottobre non saranno consentiti assembramenti politici sulla piazza davanti a Palazzo federale.

Chiare regole per i grandi eventi organizzati dai partiti a Berna in vista delle elezioni federali del prossimo autunno: fino ad allora sarà autorizzata una sola manifestazione elettorale al giorno, non saranno ammesse marce, ma solo comizi.

E nel mese di ottobre l'uso della Piazza federale non potrà essere rivendicato da nessuno.

Misure analoghe erano già state attuate nel 2011 e nel 2015: hanno dato buona prova, scrive il Municipio in un comunicato odierno. Oltre a dover sottostare ai normali vincoli gli organizzatori di eventi elettorali dovranno inoltre provvedere alla sicurezza.

Le decisioni prese dall'esecutivo sono da interpretare nel quadro dei disordini avvenuti nella città federale oltre un decennio fa. Sabato 6 ottobre 2007, due settimane prima del voto, l'UDC aveva organizzato una sfilata attraverso Berna per raggiungere la Piazza federale, mentre sulla Münsterplatz era in programma una contromanifestazione. Il corteo UDC venne preso d'assalto da attivisti di sinistra: ne scaturirono scene di guerriglia urbana.

