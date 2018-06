Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Numerose sfide legate a crimini di carattere finanziario attendono la piazza svizzera, data la sua importanza a livello mondiale. La lotta contro questi crimini presenta tuttavia ancora lacune, secondo uno studio della società di revisione e consulenza KPMG.

Può sembrare paradossale ma quello che viene apprezzato della piazza finanziaria svizzera da un cliente serio è anche quello che piace alle organizzazioni criminali. Sono elementi come discrezione, certezza del diritto, professionalità e internazionalità, ha detto oggi Philipp Rickert, capo del Financial Services KPMG, alla presentazione dello studio "Clarity on Crime in Financial Services".

In effetti l'83% delle 50 banche che hanno partecipato allo studio sono state toccate negli ultimi tre anni da una qualche forma di criminalità, ha spiegato Pascal Sprenger di KPMG. La maggior parte dei casi (22%) riguardano il riciclaggio. "La Svizzera ha un'elevata esposizione al rischio per quanto riguarda la criminalità finanziaria", ha aggiunto Rickert.

Nella lotta contro la criminalità finanziaria i consulenti evidenziano nelle banche elvetiche ancora lacune. Ad alcuni istituti manca la consapevolezza del fenomeno. È assurdo che clienti problematici di cui si è liberata una banca trovino rifugio presso un altro istituto elvetico, ha proseguito Rickert.

Ma vi sono verosimilmente carenze anche nella sorveglianza interna. Per questo motivo il 20% degli interrogati avrebbero già creato un team che si occupa dei crimini fiscali e li esamina.

Ma anche per quanto riguarda l'aspetto normativo la Svizzera non è posizionata in modo ottimale. Questo risulta troppo statico perché in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica, al contrario della criminalità organizzata molto dinamica, ha detto Sprenger.

Secondo gli autori dello studio per contrastare i rischi della criminalità finanziaria occorrono condizioni quadro più solide all'interno. Oltre a una forte cultura di conformità e "un tono adeguato della direzione" essenziali sono anche sanzioni effettive nei confronti dei collaboratori che infrangono le direttive. "Il lasciare impuniti i collaboratori che non si conformano alle regole mina la cultura di compliance di un'impresa", è stato sottolineato.

