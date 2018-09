Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 settembre 2018

Il consigliere di stato ginevrino Pierre Maudet, interrogato ieri dal Ministero pubblico in quanto accusato di accettazione di vantaggi in relazione a un suo controverso viaggio ad Abu Dhabi, sarà nuovamente ascoltato in ottobre.

L'audizione di ieri è stata sospesa verso le 20.00, secondo fonti concordanti, e sul contenuto delle discussioni non sono state fornite informazioni.

È la prima volta a Ginevra che un consigliere di Stato in carica viene perseguito dalla giustizia. La revoca dell'immunità, decisa dal parlamento cantonale in una seduta straordinaria tenutasi a porte chiuse, era stata auspicata dallo stesso politico.

Maudet ha ammesso di aver mentito su un suo viaggio compiuto nel 2015 nella capitale degli Emirati Arabi Uniti e ha riconosciuto di essere stato formalmente invitato dal principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohamed Bin Zayed bin Al-Nahyan, per assistere al locale Gran premio di Formula Uno.

Volo in business class e alloggio sono andati a carico della casa regnante per un importo di diverse decine di migliaia di franchi. All'inizio delle indagini Maudet aveva affermato lo scorso maggio che la fattura era stata saldata da un imprenditore libanese, "amico di un amico". Sul caso indagano il procuratore generale Olivier Jornot e i due primi procuratori Stéphane Grodecki e Yves Bertossa.

