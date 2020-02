Il PC-24, il primo aereo a reazione sviluppato da Pilatus, è ormai autorizzato ad operare decolli e atterraggi anche su erba, fango e neve: la certificazione, concessa dopo le verifiche su vari tipi di piste, è giunta da Easa, l'agenzia europea per la sicurezza aerea.

Il PC-24 è così completamente operativo su tutti i tipo di piste naturali, ha indicato oggi il costruttore aeronautico di Stans (NW). Il via libera per i movimenti sulla sabbia e sulla ghiaia erano già arrivati nel 2018. I test dell'erba si sono svolti in Gran Bretagna, Francia e Repubblica ceca, quelli sulla neve in Canada. I più complicati sono stati quelli sul fango a Woodbridge, nell'est dell'Inghilterra.

Secondo Pilatus il PC-24 può in tal modo atterrare e partire da un numero doppio di aeroporti rispetto a un business-jet tradizionale. Il velivolo è lungo 17 metri e può portare sino a dieci passeggeri. L'autonomia è di circa 3600 chilometri. Finora Pilatus ha fornito circa 70 apparecchi ai clienti.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Votazione federale del 9 febbraio 2020