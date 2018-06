Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 giugno 2018 - 16:57

È andato in prigione il pirata della strada tedesco che nel 2014 aveva percorso l'autostrada A2 a una velocità fino a 200 chilometri orari, sorpassando anche dieci veicoli nella galleria del San Gottardo.

Il 44enne sta scontando la sua pena, indica oggi un portavoce della procura di Stoccarda.

Il Tribunale regionale (Oberlandesgericht) di Stoccarda - vicino a dove abita il 44enne - lo scorso aprile aveva stabilito che l'esecuzione in Germania della pena pronunciata in Svizzera era ammissibile. La sentenza è esecutiva.

L'uomo, che si era reso protagonista di numerose infrazioni nel corso del suo folle viaggio verso sud, era stato arrestato in Ticino prima del tunnel del Monte Ceneri e gli era stata confiscata l'auto.

I giudici ticinesi lo avevano condannato in contumacia a 30 mesi di detenzione, di cui 12 da scontare. L'Ufficio federale di giustizia aveva da parte sua presentato una domanda di assistenza giudiziaria al Land tedesco del Baden-Württemberg per far eseguire la pena in Germania.

La procura di Stoccarda aveva presentato un ricorso contro la sentenza del tribunale cittadino di prima istanza, che lo scorso 15 marzo aveva considerato inammissibile la richiesta dei magistrati ticinesi di incarcerare l'uomo, visto che in Germania il reato contestato non è punibile con il carcere. Nei suoi confronti la corte aveva disposto solo una pena pecuniaria.

