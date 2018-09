Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 settembre 2018 12.19 29 settembre 2018 - 12:19

Sinistra e UDC giocano con le paure della gente. La critica arriva dalla presidente del PLR Petra Gössi, che ha lanciato la campagna del suo partito in vista delle elezioni federali del 2019 durante l'odierna assemblea dei delegati, in corso a Pratteln (BL).

"A volte ho l'impressione che Palazzo federale sia una gabbia di matti", ha accusato la svittese, aggiungendo che "si ignorano i problemi, chiudendo gli occhi di fronte alla realtà". La Gössi si è innanzitutto scagliata contro la sinistra, rea di fingere di non vedere le difficoltà in materia di politica europea da anni a questa parte.

Il PLR, a suo dire, si assume le proprie responsabilità, con una "linea chiara" che mira ad assicurare la via bilaterale. Al contrario, ha punzecchiato la Gössi, la sinistra è profondamente divisa tra "i realisti, in via di estinzione, i fondamentalisti, che vogliono ancora aderire all'Unione europea e i sindacati, che hanno una posizione identica a quella dell'UDC".

La numero uno del partito ha proseguito dicendo di sostenere la Legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, votata ieri alla fine della sessione autunnale dal Parlamento. "Chi si oppone mette in pericolo dei posti di lavoro", ha tuonato la consigliera nazionale, puntando il dito contro l'UDC, che "per profilarsi, all'ultimo minuto ha bocciato il compromesso. È totalmente da irresponsabili".

