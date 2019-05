Il Partito liberale radicale svizzero (PLR) ha presentato oggi le sue idee per una politica ambientale sensata: responsabilità personale, innovazione e incentivi fiscali saranno i cardini del nuovo corso ambientalista del partito.

Le idee sono state raccolte grazie a un sondaggio che ha coinvolto la base.

La presidente del partito Petra Gössi, illustrando i risultati nel corso di una conferenza stampa a Langenthal (BE), ha detto che la gente si aspetta dal mondo politico che raccolga la sfida e presenti "una solida politica ambientale".

Il partito punta principalmente sulle responsabilità personali, ma non disdegna neppure tasse di incentivazione per quanto riguarda benzina e diesel. Se ciò non dovesse produrre gli effetti desiderati, si renderanno necessarie misure di più ampia portata, come ad esempio chiare restrizioni su prodotti o merci a livello nazionale o internazionale, ha affermato Gössi.

Il documento programmatico elaborato sulla base dei risultati di un ampio sondaggio condotto interpellando i 120'000 membri del partito, verrà presentato all'assemblea dei delegati del PLR il 22 giugno. È diviso in base a quattro argomenti: natura, alloggio, lavoro/istruzione e trasporti.

