Il PLR ha sorpassato nell'ultimo quadriennio l'UDC come partito con il maggior numero di deputati nei parlamenti cantonali. Nonostante il seggio perso in Ticino, i liberali-radicali salgono a 554 mandati (+30) su un totale di 2069, mentre l'UDC scende a 543 (-34).

L'erosione di seggi è ancora più importante per il PPD, che in quattro anni ne ha persi 38, conservandone 414, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST). Terzo partito per numero di seggi nei parlamenti cantonali è il PS, che migliora di 21 seggi e ne totalizza 477. Principali vincitori sono i Verdi, con 41 nuovi seggi - conquistati in particolare nelle recenti elezioni di Zurigo, Lucerna e Basilea Campagna, come pure nei cantoni romandi - e un totale di 216 deputati.

L'onda "ecologista" ha favorito anche i verdi-liberali: il PVL conquista 16 seggi supplementari e sale a 98. Direzione opposta invece per il PBD: i borghesi-democratici lasciano sul campo 21 mandati e scendono a 53.

La statistica dell'UST tiene conto di risultati definiti "provvisori" per le elezioni del fine settimana in Ticino. Il conteggio considera i seggi ottenuti sulle liste di partito: in Ticino all'UDC vengono ad esempio attribuiti 6 seggi e un settimo al deputato dell'Unione democratica federale (UDF) che farà parte del gruppo UDC.

