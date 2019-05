Nel Sistema Solare l'acqua è più abbondante di quanto si pensasse: anche il pianeta nano Plutone nasconde un oceano sotto la sua superficie ghiacciata, come le luna di Giove Europa e quella di Saturno Encelado.

La dimostrazione arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience dal gruppo delle Università giapponesi di Hokkaido, Kobe e Osaka e dell'Istituto di Tecnologia di Tokyo.

Lo studio è frutto di simulazioni al computer basate sui dati raccolti dalla sonda della Nasa New Horizons, che nel 2015 ha scattato le prime immagini ravvicinate di Plutone. Secondo i planetologi giapponesi, l'oceano si troverebbe al di sotto della parte occidentale del bacino a forma di cuore intorno all'equatore, grande come il Texas e chiamato Sputnik Planitia, in corrispondenza del quale la crosta ghiacciata di Plutone è più sottile.

Secondo gli autori della ricerca, l'oceano di Plutone sarebbe avvolto e protetto da una gabbia di metano gassoso, che fungerebbe da isolante termico tra la sua superficie ghiacciata e il lago sotterraneo, proteggendolo dal congelamento. Per i planetologi giapponesi, lo studio dimostra che "la presenza di oceani sommersi nel Sistema Solare è più comune di quanto si pensasse, rendendo più probabile la presenza di forme di vita".

Neuer Inhalt Horizontal Line