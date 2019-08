Le piccole e medie imprese (PMI) esportatrici svizzere sembrano in grado di far fronte al dilagante protezionismo. Solo per il 29% di esse barriere commerciali e ostacoli doganali rappresentano una grande sfida, mette in evidenza uno studio di Credit Suisse.

I risultati dell'inchiesta, condotta coinvolgendo 560 aziende, illustrano che il settore si difende bene riguardo al protezionismo e ha finora avvertito solo un lieve inasprimento delle barriere al commercio. Il 40% delle società non considera questi impedimenti una minaccia rilevante, precisa in una nota odierna la grande banca elvetica.

Sebbene il concetto di protezionismo abbia acquisito notevole risonanza mediatica dall'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump e dalla conseguente guerra sui dazi con la Cina, Credit Suisse sottolinea che si tratta di un fenomeno in aumento già a partire dal 2009, anno della crisi finanziaria. Dal 2016, tale incremento si è notevolmente accentuato ed è tipico non solo del mercato americano, ma anche di quello europeo, lo sbocco più importante delle PMI svizzere.

Il confronto nel tempo mostra che il marcato aumento del protezionismo ha toccato le piccole e medie imprese elvetiche in maniera contenuta. Solo per il 23% la situazione è peggiorata, mentre la metà non ha percepito alcun cambiamento. Dal sondaggio emerge inoltre che il contesto delle esportazioni è giudicato prevalentemente buono.

Per superare gli ostacoli commerciali, le PMI impiegano due strategie principali: la collaborazione con partner esterni e reti locali oppure il ricorso ad accordi di libero scambio. Non vi è dunque da stupirsi che quasi il 60% degli intervistati sia favorevole a un'intesa di questo genere con gli Stati Uniti, per avere maggiore sicurezza. L'accordo quadro con l'Unione europea è invece sostenuto dal 56%.

Stando allo studio di Credit Suisse, poco meno della metà punta il dito contro i tradizionali dazi. Alcuni freni di natura non tariffaria pesano di più sulle attività di esportazione, come le procedure doganali o l'ottenimento della valutazione di conformità e della prova di origine. La maggior rilevanza in assoluto è però attribuita a due fattori economici: il prezzo della propria offerta e i tassi di cambio.

Per quel che concerne i vari mercati, le PMI che riscontrano ostacoli nei mercati europei sono in minoranza, mentre in quello degli Usa (la seconda destinazione di esportazione dopo il Vecchio Continente) la percentuale sfiora il 50% e in quello Cina/Hong Kong (la terza) raggiunge il 54%. In molti, dopo aver considerato la possibilità, hanno rinunciato a vendere merci nel sopraccitato mercato asiatico. I maggiori intoppi alle attività commerciali sono stati appurati in Russia e Brasile.

