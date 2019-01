Meno del 2% dei lupi individuati nelle Alpi svizzere nel corso degli ultimi 20 anni presenta segni di ibridazione con i suoi cugini cani. L'integrità genetica di questo animale, che sta ricolonizzando le Alpi, emerge da uno studio condotto dall'Università di Losanna.

In uno studio pubblicato dalla rivista Scientific Reports, il team guidato da Luca Fumagalli del Laboratorio di biologia della conservazione (LBC) dell'UNIL ha quantificato per la prima volta l'ibridazione nelle Alpi svizzere. Dai risultati emerge che soli due lupi dei 115 individuati tramite analisi genetiche fra il 1998 e il 2017 mostrava segni di incroci.

Non esiste nessun criterio morfologico che permetta di distinguere in modo affidabile un cane da un lupo, e anche le tecniche genetiche non danno risultati assoluti, precisa Fumagalli, ricordando che il DNA di cani e lupi è praticamente identico e non esistono geni esclusivi. "La sola analisi possibile è il calcolo della percentuale di possibilità che un individuo appartenga a uno dei due gruppi", precisa Christophe Dufresnes del LBC.

L'ibridazione dei due animali individuati dai ricercatori risalirebbe a due o tre generazioni precedenti ed entrambi questi esemplari hanno lasciato la Svizzera. Nessun esemplare appartenente ai tre branchi conosciuti nel Paese presenta segni di incrocio con cani.

