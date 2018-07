Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 12.49 04 luglio 2018 - 12:49

La pausa estiva inizia anche per i consiglieri federali, dopo la seduta odierna. Anche quest'anno si concederanno pochi giorni di riposo fra gli impegni ufficiali.

Saranno in molte località per la festa nazionale, ad eccezione di Ueli Maurer. Il presidente della Confederazione Alain Berset ha invitato la popolazione a un'escursione in montagna alla vigilia del Primo Agosto.

I lettori di "L'illustré" e "Schweizer Illustrierte" possono iscriversi per una gita da compiere il 31 luglio con Berset nel suo canton Friburgo. Dopo estrazione a sorte, 120 persone potranno partire di buon mattino in autobus da Zurigo, Berna, Losanna e Friburgo fino ai piedi del Kaiseregg, cima di 2185 metri, che domina la stazione turistica di Schwarzsee. In programma ci sono viaggio in seggiovia, escursione a piedi e brunch offerto dall'Unione svizzera dei contadini (USC) per la festa nazionale.

