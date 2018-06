Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 giugno 2018

È in aumento il numero dei Paperoni in Svizzera.

Il numero di milionari è cresciuto del 7% lo scorso anno in Svizzera, raggiungendo quota 389'200. In soli sei Paesi vi sono, in numero assoluto, più persone di questa categoria.

A livello planetario il patrimonio cumulato dei milionari raggiunge un nuovo record di oltre 70'000 miliardi di dollari (circa 65'500 miliardi di franchi al cambio attuale), indica uno studio pubblicato oggi da Capgemini.

La società con sede principale a Parigi, attiva nei settori della consulenza informatica e della fornitura di altri servizi professionali, definisce come milionari (più precisamente high net worth individuals/HNWI, individui ad alto valore netto) le persone che dispongono di un patrimonio di almeno un milione di dollari statunitensi, senza però tenere conto del valore della casa di residenza, di oggetti d'arte e di beni correnti.

Il patrimonio dei milionari complessivamente nel 2017 è progredito in tutte le regioni del pianeta, globalmente del 10,6%, una quota di crescita superata una sola volta dal 2011. Il patrimonio dei ricchi tra i ricchi (ultra-HNWI, ossia le persone con almeno 30 milioni di dollari) ha fatto segnare una crescita ancora più marcata, del 12% su base annua.

In Svizzera gli HNWI sono passati da 363'900 nel 2016 a 389'200 dodici mesi dopo (+7%). Il mondo conta 18,1 milioni di milionari (contro meno di 11 milioni nel 2010); poco meno del 90% dispone di un patrimonio compreso tra uno e cinque milioni, 175'000 sono ultra-HNWI, si legge nel rapporto.

Solo sei Paesi contano più milionari della Confederazione: Stati Uniti (5,28 milioni), Giappone (3,16 milioni), Germania (1,37 milioni), Cina (1,26 milioni), Francia (629'000) e Regno Unito (575'000). Ma proporzionalmente alla sua popolazione, la Svizzera è ampiamente in testa alla graduatoria. Poco meno di un abitante su 20 (4,6%) è HNWI, contro ad esempio meno del 2% negli Usa.

