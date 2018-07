Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 18.40 05 luglio 2018 - 18:40

I politecnici federali di Zurigo (ETH) e Losanna (EPFL) aumenteranno le tasse universitarie.

Il Consiglio dei Politecnici federali, nell'ambito delle discussioni contro questo rialzo, hanno però deciso per un compromesso: gli studenti in futuro pagheranno 300 franchi in più all'anno, invece dei 500 franchi previsti inizialmente.

L'aumento verrà applicato progressivamente su un periodo di due anni a partire dal semestre autunnale del 2019, indica in una nota odierna il Consiglio dei Politecnici federali, precisando che dal 2020 gli studi presso i due istituti costeranno 1460 franchi all'anno. Le tasse di studio, sottolineano, continuano a essere tra le meno elevate in Svizzera.

Lo scorso settembre il Consiglio aveva annunciato un incremento di 500 franchi all'anno, ma questa misura è stata fortemente contestata dall'associazione degli studenti del politecnico. Al termine di lunghe discussioni e procedure di consultazione con autorità e attori coinvolti è stato deciso per un aumento più contenuto.

Neuer Inhalt Horizontal Line