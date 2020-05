La polizia blocca una dimostrazione per il clima sul sito di Bernexpo dove è in corso da ieri la Sessione straordinaria delle Camere federali

I giovani attivisti per il clima hanno potuto manifestare le loro preoccupazioni solo brevemente oggi pomeriggio sul sito di Bernexpo, dove si tiene la sessione straordinaria del parlamento. La polizia ha immediatamente allontanato le circa 20 persone presenti.

I miliardi di franchi concessi dal parlamento alle compagnie aeree Swiss e Edelweiss senza una controparte ecologica sono rimasti sullo stomaco dei difensori del clima. "È assolutamente irresponsabile nel 2020 mantenere compagnie aeree in vita", ha detto un'attivista.

I manifestanti per il clima di tutto il paese hanno fatto cartelloni e li hanno inviati a Berna, secondo il comunicato dell'organizzazione Sciopero per il clima (Klimastreik). Oggi i manifesti sono stati posti sul piazzale di Bernexpo, dove da ieri è in corso la sessione.

