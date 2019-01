Polizia vodese dotata di pistole anti drone

La polizia vodese è equipaggiata e allenata per reagire all'uso illecito di droni. Immagine d'archivio.

La polizia vodese è equipaggiata e allenata per reagire all'uso illecito di droni. Dalla fine di ottobre 2018 dispone di pistole che lanciano apposite reti. Per completare l'attrezzatura, ha ordinato un dispositivo per disturbare i segnali di comando.

Riprendendo una risposta del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, il quotidiano "24 heures" indica che le pistole sono efficaci fino a una distanza di 40/45 metri contro droni in volo stazionario. Le "armi" vengono utilizzate da agenti appositamente addestrati. Un loro utilizzo è ipotizzabile ad esempio in caso di manifestazioni.

Quanto al disturbatore di segnale, questo deve essere omologato dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'apparecchio agisce sulla trasmissione del segnale GPS, del telecomando e delle immagini. Con questo tipo di disturbi, i droni sono solitamente programmati per posarsi a terra o tornare al punto di partenza, precisa il Consiglio di Stato. Lo strumento, già utilizzato dalla polizia di Berna, ha una portata di un chilometro.

