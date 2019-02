Un poliziotto fuori servizio alla guida della sua auto sportiva è stato fermato a Tokyo mentre viaggiava a una velocità di 145 km/h in una strada dove il limite era di 60 chilometri all'ora. La spiegazione dell'agente: era in ritardo per una visita dal dentista.

Lo ha rivelato la stessa polizia della capitale, indicando che l'eccessiva velocità del poliziotto, poco più che ventenne e appartenente al distretto di Chiba, è stata accertata da un controllo radar e già sono scattate azioni disciplinari nei suoi confronti, quali la denuncia al giudice e la riduzione dello stipendio del 10%.

Il comando di polizia della prefettura si è scusato con i residenti per il cattivo esempio fornito dalle forze dell'ordine e ha affermato che iniziative verranno intraprese al più presto per ripristinare la fiducia nelle autorità di vigilanza.

