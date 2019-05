Un vertice è in corso oggi a Varsavia fra 13 Paesi che hanno aderito all'Unione europea dal 2004 in poi. Lo scopo del vertice è di sottolineare l'input dei nuovi Paesi membri nell'Ue, nonché le loro aspettative di essere alla pari con i fondatori dell'Europa unita.

"Toghether for Europe" (Insieme per l'Europa) è il titolo del vertice in corso oggi a Varsavia fra 13 Paesi che hanno aderito all'Unione europea dal 2004 in poi.

Su invito del presidente del consiglio dei ministri polacco Mateusz Morawiecki, nella capitale si sono presentati fra gli altri il premier dell'Ungheria Viktor Orban, della Repubblica ceca Andrei Babiš, della Lituania Saulis Skvernelis, della Estonia Juris Ratas, di Malta Joseph Muscat nonché della Bulgaria Bojko Borisov e della Romania Vasilica-Viorina Dancila (i due Paesi che hanno aderito nel 2007).

Tra i partecipanti anche Andrei Plenkovic, il capo del governo della Croazia, nell'Ue dal 2013. Da Bruxelles è giunto anche Jyrki Katainen, il vicepresidente della Commissione europea.

Lo scopo del vertice è quello di sottolineare l'input dei nuovi Paesi membri nell'Ue, nonché le loro aspettative di essere alla pari con i fondatori dell'Europa unita.

Neuer Inhalt Horizontal Line