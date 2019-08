Almeno tre persone sono morte per una tempesta che nel primo pomeriggio ha colpito con fulmini le montagne Tatra nel sud della Polonia.

Almeno tre persone morte, fra le quali una ragazzina di 13 anni, e oltre 20 sono rimaste ferite per una tempesta che nel primo pomeriggio ha colpito con fulmini le montagne Tatra nel sud della Polonia.

La tempesta si è scatenata nella zona della montagna Giewont (1.895 metri di altezza), ben visibile da Zakopane, il centro del turismo montano polacco.

Sono in corso azioni di soccorso. Il primo a esprimere condoglianze alle famiglie delle vittime è stato, su Twitter, il presidente della repubblica Andrzej Duda.

Sul luogo della tragedia si è recato il premier Mateusz Morawiecki. Per stasera sono stati sospesi per lutto tutti i concerti del Festival internazionale del folclore in corso a Zakopane.

