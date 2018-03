Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 11.40 19 marzo 2018 - 11:40

Donne in piazza in difesa del diritto all'aborto

Per protestare contro il nuovo tentativo della Chiesa polacca di limitare ulteriormente il diritto all'aborto sono scese in piazza centinaia di donne in 16 diverse città della Polonia.

Lo riporta il quotidiano Gazeta Wyborcza che apre con il titolo "Le donne contro i vescovi".

Per la prima volta da anni le manifestazioni si sono svolte sotto le curie vescovili di Varsavia, Cracovia, Breslavia e di altre diocesi.

L'ira delle donne è scoppiata dopo che, mercoledì scorso, i vescovi hanno lanciato un appello al governo chiedendo un intervento "immediato" per ultimare l'iter parlamentare del disegno di legge che limita la possibilità di aborto a causa della malformazione del feto.

La risposta del presidente della Camera è stato altrettanto veloce: ha deciso di accelerare i lavori sul disegno di legge che oggi stesso sarà discusso dalla commissione parlamentare di giustizia e fra breve potrebbe essere sottoposto al voto degli deputati.

"L'inferno delle donne può essere sulla terra" hanno scandito le manifestanti a Varsavia. "Dobbiamo difendere la nostra salute, dignità e libertà minacciata dai vescovi" ha gridato l'attivista Marta Lempart che già nel 2016 e 2017 ha promosso con successo scioperi delle donne in difesa dell'aborto.

La legge in vigore in Polonia permette di abortire legalmente nel caso di stupro, minaccia alla vita della donna e a causa di malformazioni del feto.

Neuer Inhalt Horizontal Line