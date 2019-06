Un prete cattolico è stato ricoverato in ospedale dopo che un uomo lo ha assalito ed accoltellato in Polonia. Il fatto, riferisce la polizia polacca, è avvenuto a Wroclaw, nel sudovest del paese, davanti alla chiesa di Maria Santissima.

L'assalitore è stato arrestato, mentre il sacerdote è stato operato per le ferite riportate al petto ed ora le sue condizioni sono stabili.

Non sono chiare le circostanze del fatto, che si verifica in un periodo in cui la Chiesa cattolica è sotto i riflettori per le accuse di violenze e molestie sessuali da parte di ecclesiastici nei confronti di minorenni che non sarebbero stati pervenuti e puniti dalle gerarchie.

