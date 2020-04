Il ministro dell'istruzione polacco, Dariusz Piatkowski, ha annunciato che scuole e università resteranno chiuse per un altro mese, fino al 24 maggio, nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus. Lo riporta la Bbc.

In una conferenza stampa il ministro ha anche comunicato che la prossima settimana il governo di Varsavia darà nuove disposizione sulla fase due.

Alcune restrizioni in Polonia sono già state allentate: dal 20 aprile sono stati riaperti parchi e boschi, ci si può recare in alcuni negozi e chiese uno alla volta ed è di nuovo permesso andare a correre e in bicicletta. Nella prossima fase dovrebbe essere la volta di hotel, biblioteche, musei e gallerie. Resta comunque obbligatorio l'uso della mascherine in pubblico.

Con una popolazione di 38 milioni di abitanti, la Polonia ha registrato finora un numero relativamente basso di casi e vittime di Covid-19, rispettivamente 10'759 e 463.

