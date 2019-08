Il presidente del parlamento polacco, Marek Kuchcinski, ha presentato le proprie dimissioni in seguito ad accuse di aver usato troppo spesso l'aereo del governo per portare con sé i familiari.

Il presidente del parlamento polacco, Marek Kuchcinski, ha presentato le proprie dimissioni in seguito ad accuse di aver usato troppo spesso l'aereo del governo per portare con sé familiari o altre persone comunque senza titolo.

Lo ha annunciato lo stesso Kuchcinski in una conferenza stampa tenuta alla presenza di Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito al governo Diritto e giustizia (Pis).

Secondo Kaczynski il presidente del Sejm non ha violato la legge ma la sua decisione è stata presa per rispondere alle accuse sollevate dall'opinione pubblica.

In questi giorni il quotidiano Gazeta Wyborcza ha dedicato molto spazio alla "linea aerea del partito Pis", detta ironicamente "Air Kuchcinski".

Il leader del Pis ha colto l'occasione per criticare Donald Tusk, l'attuale presidente del Consiglio europeo, sostenendo che per gli oltre sei anni in cui era premier polacco ha usato anch'egli l'aero del governo per volare ben 281 volte fra Varsavia e Danzica, dove abita.

Kuchcinski fino ad oggi aveva respinto le accuse dichiarando prima che i suoi viaggi aerei erano sempre di servizio, e poi ammettendo di aver portato con sé una volta con la moglie.

La decisione odierna viene considerata da alcuni commentatori come un passo indietro del Pis, preoccupato per l'esito delle elezioni politiche indette dal capo di stato per il 13 ottobre prossimo.

