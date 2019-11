Donald Tusk non ambisce alla carica di presidente polacco.

Donald Tusk non si candiderà per le elezioni presidenziali in Polonia. Lo ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio europeo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

Tusk ha dichiarato che sosterrà il candidato dell'opposizione nella competizione del prossimo maggio contro l'attuale capo di stato Andrzej Duda, del partito conservatore al governo Diritto e giustizia (Pis) del leader Jaroslaw Kaczynski.

Fonti del Ppe all'Eurocamera in serata avevano confermato che Tusk, che lascerà formalmente la leadership del Consiglio europeo il prossimo primo dicembre, si è candidato alla guida del Partito popolare europeo, in vista del Congresso che si terrà il 20 e il 21 novembre a Zagabria.

