Una persona su tre in Svizzera è convinta che un pomodorino ciliegino non rappresenti alcun pericolo per i bambini nella prima infanzia.

Il rischio di soffocare con alimenti di questa dimensione è invece molto reale, sottolinea l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) in un comunicato odierno.

Ogni anno in Svizzera muoiono mediamente due bambini sotto i cinque anni a causa di un soffocamento. L'UPI raccomanda pertanto di conservare fuori dalla portata dei bambini piccoli gli oggetti e gli alimenti di dimensioni inferiori a una pallina da ping pong.

Secondo un sondaggio condotto dall'UPI, circa il 90% della popolazione svizzera è a conoscenza del rischio che rappresentano le biglie o le noccioline. Tuttavia, molti sottovalutano il pericolo di soffocamento costituito da numerosi altri alimenti.

Se il 31% sottovaluta il rischio di un pomodorino, il 23% prende poco sul serio quello legato all'uva. Gli esperti mettono in guardia anche da wienerli, croste di pane, carote o piccoli pezzetti di mela. Chi ha bambini o si occupa spesso di loro non necessariamente possiede una maggiore consapevolezza del pericolo.

L'UPI mette in guardia anche dai rischi legati alla vasca da bagno. Gli incidenti mortali per annegamento nei bambini si verificano con una frequenza simile a quella del soffocamento. Anche in questo caso spesso il pericolo viene sottovalutato, con un terzo degli adulti che è convinto che un bambino piccolo possa essere lasciato da solo nella vasca in presenza di fratelli più grandi.

In acqua i piccoli devono tuttavia essere sotto la sorveglianza permanente di un adulto nell'immediata vicinanza. I bambini possono infatti scivolare nell'acqua in modo del tutto inaspettato e annegare silenziosamente nell'arco di pochi secondi.

