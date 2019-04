Il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha chiesto a tutte le "imprese e banche nel mondo" di tagliare ogni legame finanziario con i Pasdaran. I guardiani della rivoluzione sono stati inseriti dagli Usa nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Il governo iraniano, ha spiegato, non è più considerato come uno sponsor del terrorismo ma "esso stesso implicato in atti di terrorismo".

