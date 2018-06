Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 13.06 11 giugno 2018 - 13:06

Gli Usa sono pronti a prendere misure per dare alla Corea del Nord "sufficienti certezze" che la "denuclearizzazione non è qualcosa che finirà male per loro".

In conferenza stampa, il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che gli Stati Uniti sono preparati a mostrare alla Corea del Nord che "la denuclearizzazione invece di essere una minaccia è l'opposto".

Pompeo ha glissato a una domanda sul futuro dei 28'500 soldati in Corea del Sud, assicurando che se la diplomazia fallisce le sanzioni saranno ancora più dure.

