Hoda Muthana, la donna dell'Alabama che si è unita all'Isis in Siria e ha sposato tre combattenti del califfato, non è una cittadina statunitense e non può tornare in America. Lo ha detto il segretario di Stato, Mike Pompeo.

"Non sarà ammessa in Usa", ha spiegato in una dichiarazione, precisando che Muthana non ha un passaporto americano né alcuna altra base legale per entrare nel Paese.

