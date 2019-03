Gli Usa imporranno "restrizioni sui visti alle persone direttamente responsabili di qualsiasi indagine della Corte penale internazionale (Cpi) contro personale statunitense": lo ha annunciato il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Questi ha precisato che sono già stati presi i primi provvedimenti. Si tratta di una mossa per impedire che la Cpi apra un'inchiesta contro militari americani per crimini di guerra in Afghanistan. Gli Usa, ha ammonito, sono pronti anche a "misure addizionali, comprese la sanzioni economiche, se la Cpi non cambiasse il suo corso". Le restrizioni dei visti "potrebbero essere usate anche per impedire gli sforzi della Cpi per perseguire personale alleato, incluso Israele, senza il consenso degli alleati", ha proseguito Pompeo.

Nei mesi scorsi il procuratore della Cpi Fatou Bensouda aveva annunciato che avrebbe chiesto ai giudici l'autorizzazione ad aprire un'inchiesta sui presunti crimini di guerra commessi nel conflitto afghano, in particolare dall'esercito degli Usa.

