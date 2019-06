KEYSTONE/US STATE DEPARTMENT/RON PRZYSUCHA / US STATE DEPARTMENT

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato stamani in Arabia Saudita dove incontrerà re Salman e il suo potente figlio Muhammad ben Salman, principe ereditario e da più parti indicato come la vera autorità in carica nel regno del Golfo.

Media panarabi riferiscono che Pompeo incontrerà i vertici dell'Arabia Saudita nel porto di Gedda sul Mar Rosso e che poi volerà ad Abu Dhabi, dove sarà ricevuto dall'emiro degli Emirati Arabi Uniti, un altro alleato chiave di Washington.

La visita di Pompeo nel Golfo arriva nel mezzo di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. Ma anche alla vigilia dell'attesa conferenza internazionale di Manama, in Bahrain, dove Jared Kushner, genero del presidente Donald Trump e suo consigliere speciale, presenterà la sezione economica del discusso "piano di pace per il Medio Oriente".

Prima di lasciare Washington per il Golfo, Pompeo aveva ribadito la necessità degli Stati Uniti di rafforzare l'alleanza con i due paesi arabi e di verificare l'intesa in questo delicato momento politico.

