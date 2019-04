Il perito svizzero Bernhard Elsener non lavorerà più sui resti del Ponte Morandi.

Troppe parole in una fase delicata dell'indagine sul crollo di Ponte Morandi. Per questo motivo il giudice per le indagini preliminari (gip) Angela Nutini ha accolto la richiesta del suo consulente svizzero Bernhard Elsener, sollevandolo dall'incarico.

L'esperto era stato intervistato dalla trasmissione della RSI "Falò", nel corso della quale aveva detto che "il viadotto non sarebbe crollato se la società avesse fatto le manutenzioni", anticipando così le conclusioni e scatenando le ire dei difensori degli indagati.

Questa mattina, in tribunale, durante l'udienza per l'incidente probatorio, Elsener, incaricato di svolgere insieme ad altri due colleghi le perizie sui resti del ponte, aveva domandato di potersi astenere. Richiesta accettata dal giudice, che ha nominato l'ingegnere Renzo Valentini per portare avanti questo compito.

