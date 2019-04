La popolazione svizzera è in aumento, ma a ritmi lenti.

Alla fine del 2018 la popolazione in Svizzera ha raggiunto gli 8'542'300 abitanti, 58'200 persone (+0,7%) in più rispetto al 2017. La crescita demografica non ha superato la soglia dell'1%, il che rappresenta una progressione simile a quella dei primi anni 2000.

Lo indica oggi in un comunicato l'Ufficio federale di statistica (UST). Secondo i risultati provvisori della statistica della popolazione e delle economie domestiche dell'UST, gli abitanti sono cresciuti di numero in tutti i cantoni, eccetto Neuchâtel e Ticino.

Nel primo caso, il calo (-0,7%, -1,157 persone) è dovuto a un'eccedenza di partenze verso il resto del Paese, mentre nel secondo (-0,1%, -392) è da far risalire ai decessi. In Ticino vivevano lo scorso 31 dicembre 353'317 persone. D'altro canto, l'incremento maggiore, in termini percentuali, è quello messo a segno da Svitto (+1,2%). Sopra l'1% anche Friburgo, Argovia, Zurigo, Zugo e Turgovia. Nei Grigioni invece l'espansione demografica è stata dello 0,2%.

Per quanto riguarda il saldo migratorio, ovvero il fattore di crescita principale, il trend resta negativo (-1,0%), attestandosi a 45'500 persone. Le immigrazioni sono aumentate dello 0,4% rispetto al 2017, le emigrazioni dello 0,9%, precisa l'UST. L'incremento naturale, ossia la differenza fra nascite e morti, si è stabilito a 18'600 persone, l'8,9% in meno in confronto all'anno precedente. Inoltre, degli oltre otto milioni e mezzo di residenti nella Confederazione, 6'395'300 sono svizzeri (74,9%) e 2'147'000 stranieri (25,1%). La popolazione elvetica è salita dello 0,6%, quella straniera dell'1,0%.

Neuer Inhalt Horizontal Line