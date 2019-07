Secondo le stime dell'Onu la popolazione dell'Africa subsahariana raddoppierà entro il 2050, aumentando di un miliardo la popolazione mondiale. Ma stando a un nuovo studio dell'università inglese di Bath è necessario rialzare le stime.

Secondo i ricercatori, infatti, in tutta l'Africa sub-sahariana, nonostante l'aumento della prosperità e dell'istruzione, molte donne vogliono ancora famiglie numerose. L'analisi (pubblicata sulla rivista scientifica Plos One) è partita da un sondaggio su 58 Paesi a reddito medio-basso di Africa, America Latina e Asia ed evidenzia proprio come nell'Africa sub-sahariana le donne hanno poco più di 5 figli (e ne vorrebbero di più: una media di 5,9). Le donne con un'istruzione superiore, invece, hanno 2.7 figli (ma ne vorrebbero, anche in questo caso, di più: in media, 3.7). Non ci sono Paesi in Africa dove la donna voglia meno di 2,5 bambini: nella maggior parte delle nazioni ne vogliono più di 4.

In media, le donne in Africa senza istruzione vogliono 2,4 figli in più rispetto alle altre parti del mondo analizzate nella ricerca e quelle con istruzione superiore vogliono un figlio in più rispetto alle donne in una posizione equivalente in altri Paesi a reddito medio-basso.

