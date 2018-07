Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 20.38 12 luglio 2018 - 20:38

Prima arrestata, poi rilasciata su cauzione, quindi il ritiro delle accuse. Stormy Daniels - la pornostar che dice di aver avuto una relazione con Donald Trump - torna al centro della scena con un'esibizione in un club di Columbus, Ohio, che le costa un arresto.

La si vede in un video: la chioma bionda, vestita di tutto punto in camicia e pantaloni scuri, mentre in manette viene scortata da agenti in un veicolo della polizia, verso un istituto carcerario della Contea di Franklin. In cella ci resta poco: l'attrice hard il cui vero nome è Stephanie Clifford, viene prima rilasciata su cauzione - 6000 dollari - e meno di 24 ore dopo cadono anche le accuse.

Resta però il clamore: era stata arrestata in un locale notturno dell'Ohio per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla, in violazione delle leggi statali che vietano a chiunque non sia un membro di famiglia di toccare una ballerina nuda o seminuda. Il suo legale, Michael Avenatti, ha subito definito l'arresto una "totale trappola", un provvedimento "assurdo", ha detto, spiegando inoltre che se contatto c'era stato con alcuni clienti era stato di natura "non sessuale".

Neuer Inhalt Horizontal Line