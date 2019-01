Poroshenko, Chiese ortodosse riconoscano la Chiesa ucraina

Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha chiesto alle Chiese ortodosse di riconoscere la neonata Chiesa ortodossa ucraina.

"Invitiamo tutte le Chiese ortodosse del mondo a riconoscere" la Chiesa ucraina "come sorella", ha detto Poroshenko al termine della messa natalizia nella cattedrale di Santa Sofia, a Kiev.

Ieri, vigilia del Natale ortodosso, il metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina, Epifanio, ha ricevuto il 'tomos' dell'autocefalia, vale a dire l'attestazione della sua indipendenza, dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, nel corso di una solenne cerimonia religiosa a Istanbul.

Si è così concluso l'iter per concedere alla Chiesa ucraina l'indipendenza dal Patriarcato di Mosca tanto voluta dal governo di Kiev, ai ferri corti col Cremlino per l'annessione della Crimea e la guerra nel Donbass. In Ucraina continua comunque a esistere una Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca.

