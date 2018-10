Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2018 15.05 15 ottobre 2018 - 15:05

In caso di quotazione in borsa il valore di Porsche potrebbe arrivare a 60-70 miliardi di euro (foto rappresentativa)

In caso di quotazione in borsa il valore di Porsche potrebbe arrivare a 60-70 miliardi di euro. Lo ha affermato il suo direttore finanziario Lutz Meschke, interpellato dall'agenzia Bloomberg nel corso di una presentazione nella sede alle porte di Stoccarda (Germania).

A suo dire, in caso di Ipo, si replicherebbe per il marchio sportivo tedesco il successo di Ferrari. Una "Ipo parziale", secondo il manager, aumenterebbe la flessibilità finanziaria della Casa, alle prese con la "più grande trasformazione di sempre".

Parole che hanno richiesto però una rettifica da parte della Casa madre, controllata da Volkswagen, il cui azionista di maggioranza è la famiglia Porsche attraverso l'omonima holding (Porsche Se). Porsche g ha infatti diffuso una nota in cui è stato chiarito che la Casa "non sta valutando una quotazione in borsa", decisione che "deve essere presa a livello di gruppo" da Volkswagen.

