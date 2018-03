Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 12.17 16 marzo 2018 - 12:17

Nuovi record per Porsche nell'esercizio 2017 sia in termini di consegne, che di ricavi e risultato operativo. Il costruttore di auto sportive tedesco - che fa parte del Gruppo Volkswagen - ha venduto lo scorso anno 246'375 vetture con un incremento del 4%.

I ricavi sono aumentati del 5%, arrivando a 23,5 miliardi di euro e l'utile d'esercizio è salito del 7%, assestandosi a 4,1 miliardi di euro (contro i 3,9 del 2016). Di conseguenza, la redditività delle vendite (ROS) di Porsche - già a livelli da primato - è migliorata, passando dal 17,4% dell'esercizio precedente al 17,6%.

"Questi risultati finanziari positivi non fanno che confermare la nostra strategia. Stiamo utilizzando i nostri utili elevati per sostenere un piano di sviluppo per il futuro senza precedenti nella nostra storia - ha spiegato a Stoccarda Oliver Blume, Ceo di Porsche AG durante la conferenza stampa annuale sui risultati finanziari -. Oltre a fare investimenti consistenti nelle attività legate al business principale, quello delle vetture sportive, Porsche sta raddoppiando la spesa in quelle che sono i trend futuri dell'industria automobilistica, con un investimento di oltre 6 miliardi di euro per la mobilità elettrica entro il 2022. I fondi verranno impiegati per la realizzazione di versioni derivate della Mission E, per l'ibridizzazione e l'elettrificazione dell'attuale gamma di veicoli, oltre che per lo sviluppo di un'infrastruttura di punti di ricarica e per la smart mobility".

Neuer Inhalt Horizontal Line