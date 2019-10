I media online svizzeri tedeschi vogliono imporre agli utenti di registrarsi per accedere ai loro contenuti, ma uno di loro si smarca: niente login per il portale di notizie Watson.

"Abbiamo deliberatamente lanciato e affermato il marchio Watson in forma puramente digitale, cosa che porta con sé la promessa implicita della gratuità dei contenuti", afferma la redazione in una presa di posizione di oggi, giorno in cui oltre 20 altre testate concorrenti (da 20 Minuten a Blick passando per Tages-Anzeiger e altri) chiedono all'utente di registrarsi all'accesso con un indirizzo email; una procedura per ora ancora facoltativa, ma che fra un anno dovrebbe diventare obbligatoria.

Secondo Watson il mancato rispetto della promessa, anche se solo in termini di accesso, "sarebbe in contraddizione con uno dei valori fondamentali di Watson e il nostro pubblico non lo apprezzerebbe". Chi sul sito cerca informazione o intrattenimento non deve quindi registrarsi o identificarsi: lo deve invece fare, da sempre, chi intende commentare gli articoli.

