Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 21.00 18 marzo 2018 - 21:00

Il portavoce della campagna elettorale di Vladimir Putin, Andrei Kondrashov, ha ringraziato il premier britannico Theresa May per aver aumentato l'affluenza alle urne.

"L'affluenza risulta più alta del previsto dell'8-10% e per questo dobbiamo ringraziare la Gran Bretagna perché ancora una volta non ha capito la mentalità della Russia: ogni volta che ci accusano di qualcosa in modo infondato il popolo russo si unisce al centro della forza e il centro della forza oggi è senz'altro Putin", ha detto Kondrashov all'agenzia Interfax, alludendo al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Skripal.

