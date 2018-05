Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 maggio 2018 17.29

Un nuovo studio calcola ad oltre 4600 le vittime dell'uragano Maria a Porto Rico lo scorso settembre, mentre le cifre ufficiali restano ferme a meno di 70.

Lo riferiscono il Washington Post e Il New York Times citando il lavoro di un gruppo di ricercatori indipendenti della 'TH Chan School of Public Health' di Harvard.

Lo studio è stato pubblicato sul 'New England Journal of Medicine' e sottolinea come gli effetti della devastazione abbiano avuto un impatto sul sistema di cure e assistenza per gli anziani e di servizi per i malati gravi.

I ricercatori hanno calcolato il numero di morti prendendo in esame quasi 3.300 nuclei familiari di Porto Rico facendo un paragone con il tasso di mortalità dell'anno precedente, riscontrando un aumento del 62% e contando 4.645 "morti in eccesso". Le autorità di Porto Rico attribuiscono all'uragano Maria 64 vittime.

